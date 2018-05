EA prognostiziert 30 Millionen verkaufte Switch bis Ende 2018

Ein interessanter Leckerbissen, der sich aus dem jüngsten EA-Investorengespräch ergab, sind die Schätzungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf die Plattformverkäufe. EA-CFO Officer Blake Jorgensen schätzte, dass zum 31. Dezember 2017 die Mitbewerber PS4 und Xbox One zusammen 103 Millionen Konsolen verkauft hatten. Diese Zahlen kamen auch mit einer Vorhersage oder zwei, denn Jorgensen offenbarte die EA-Erwartungen, dass PS4 und Xbox OneEnde 2018 kombiniert 130 Millionen Einheiten verkauft haben werden. Ebenso hat EA vorausgesagt, dass Nintendo bis Ende 2018 immerhin 30 Millionen Switch-Einheiten rausgehauen haben wird. Während es keinen Zweifel gibt, dass EA sehr sorgfältig die Konsolenverkäufe überwacht, sind dies am Ende des Tages nur Schätzungen,