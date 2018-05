Erste Screenshots der Xbox One X-Fassung von Pro Evolution Soccer 2019

Wir haben die ersten Screenshots der Xbox One X-Fassung von Pro Evolution Soccer 2019 für euch. Die Bilder sind auf der offiziellen Website von Microsoft hochgeladen worden. Ebenso der Releasetermin, das ist in Europa der 30. August 2018. In den USA geht es bereits am 28. August los.

Die Fußballsimulation hat dem Eintrag zufolge für Xbox folgende Features: