Survival-Actionrollenspiel Rend startet in öffentliche Alpha-Phase

Rend ist ein Survival-Actionrollenspiel, das versucht, die Dinge ein wenig anders zu machen. Das liegt nicht nur am nordischen Thema oder der dreieckigen Form der Karte, sondern auch daran, dass es Spielmechaniken gibt, die die Teamarbeit fördern und die Spieler ein wenig von dem abschirmen, was ein ziemlich harter Anfang in Überlebenstiteln sein kann. Rend jedenfalls ist gerade die erste öffentliche Alpha gestartet und wer interessiert ist, darf gerne auf der offiziellen Website vorbeischauen und sich anmelden, um an den frühen Tests teilnehmen zu können.

"Unser Ziel zu Beginn dieses Projekts war es, Rend kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern, indem wir direktes Feedback von unseren Spielern erhalten", sagte Jeremy Wood, Mitbegründer und CEO von Frostkeep Studios. "Da wir dieses Spiel mit Hilfe unserer Spieler liebevoll gestalten, bleibt dieses Projekt genauso ihr Projekt wie unseres, und dieses öffentliche Alpha markiert einen wichtigen Meilenstein, da wir noch mehr Spielern auf der ganzen Welt die Möglichkeit bieten, in die Welt von Rend einzutreten und unserer Community beizutreten.