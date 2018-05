Starttermin für Steam Summer Sale aus Versehen sichtbar

Der Starttermin für den Steam Summer Sale steht fest. Allerdings nicht offiziell von Valve verkündet, sondern aus Versehen bereits in der Steam-Datenbank sichtbar, wie man hier sehen kann. Die fragliche Seite sammelt Informationen über Steam, die Spieler und Entwickler analysieren können, und offenkundig machen sie "gelegentlich die Rohre undicht". Der Termin ist also noch als Gerücht zu sehen, aber er klingt ziemlich plausibel. In jedem Fall gilt: Schon mal sparen!