EA will Anthem im März 2019 veröffentlichen

Das Bioware-Actionspiel Anthem soll im März 2019 veröffentlicht werden. Das hat Publisher Electronic Arts im Rahmen der Vorstellung des aktuellen Geschäftsberichts verkündet. Das Sci-Fi-Epos ist ohne Frage einer der vielversprechendsten Titel im Portfolio von EA, wurde aber in der Vergangenheit bereits mehrfach verschoben. Zuletzt war das erste Quartal 2019 anvisiert und und diese Angabe wurde nun auf März 2019 fokussiert. EA-Boss Andrew Wilson sagte, wir dürfen eine "fantastische soziale Erfahrung" erwarten in Anthem. EA-Finanzchef Blake Jorgensen sagte gegenüber Investoren, man sei intern "sehr aufgeregt" über das Projekt, was "extrem einzigartig" sei.