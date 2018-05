Gerücht: Sylvester Stallone kommt in Rambo 5 zurück

Obwohl der Charakter möglicherweise nicht den gleichen ikonischen Status haben wird vor einigen (vielen!) Jahren hat, gibt es immer noch viele Action-Fans, in deren Herzen die Rambo-Filme einen großen Platz haben. Seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte über einen möglichen fünften Film in der Serie - und jetzt deutet etwas auf Bewegungen in Hollywood hin. Wie Deadline berichtet, hat Sylvester Stallone entschieden, als John Rambo in einem fünften Film zurückzukehren. Offensichtlich ist er auch für das Manuskript verantwortlich. In dem Film soll Rambo einen seiner entführten Freunde retten, der auf einer Farm an der mexikanischen Grenze gefangen gehalten wird. Der Film soll im September in Produktion gehen, also wird es nicht lange dauern, bis der Streifen offiziell angekündigt wird.