Gerücht: Rare arbeitet an neuem Battletoads

Es blühen mal wieder reichlich Gerüchte vor der E3. Auch ein mögliches Battletoads wird mal wieder durchs virtuelle Dorf getrieben. Nun scheint es aber wirklich zu stimmen, denn Rare-Komponist David Wise hat ein Spiel namens Battletoads 20/20 auf seiner Website als Spiel aufgeführt, an dem er arbeitet oder an dem er gerade gearbeitet hat. Schade nur, dass offiziell kein solches Spiel existiert. Mal schauen, was die E3 bringt. Vielleicht setzt Phil Spencer seinen T-Shirt-Tease von der E3-Pressekonferenz ja mal amtlich in die Tat um...