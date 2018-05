Adventure-Egoshooter Atomic Heart für PC, PS4 und Xbox One mit frischem Gameplay

Das Moskauer Studio Mundfish hat den Adventure-Egoshooter Atomic Heart schon vor einiger Zeit offiziell enthüllt. Das Game soll 2018 für PC, Xbox One und PS4 kommen. Im Spiel sind wir in einer alternativen Version der Sowjetunion unterwegs und erleben Ereignisse in diesem Universum während der Hochphase der Dikatur. Die Hauptfigur in Atomic Heart ist ein Spezialagent, der von der sowjetischen Regierung zu einem hochgeheimen Objekt geschickt wird, nachdem der Kontakt abgebrochen ist. Schaut euch den neuen tollen Trailer und die Screenshots an. Sieht schwer nach der russischen Version eines neuen Bioshock aus!