The Escapists 2 kriegt Dungeons and Duct Tape-DLC

Team17 und Mouldy Toof Studio haben ein neues, unterhaltsames Gefängnis für ihren Ausbruchssimulator The Escapists 2 enthüllt. Der Knast ist Teil des "Dungeons and Duct Tape"-DLC, der ab sofort für Xbox One, Playstation 4 und PC erhältlich ist.

Willkommen auf Schloss Locke! Nach hunderten von Jahren, in denen die Armeen draußen blieben, hält diese umgewidmete Burg nun die heutigen Widerholungsausbrecher gefangen. Hier wartenn schwer gepanzerten Wachen, es gibt tiefe Gräben und dicke Steinmauern. Dazu gesellen sich neue Jobs: Wir zündeln mit Fackeln, hauen Steinblöcke, spielen die Laute und schmieden Hufeisen, um lebenswichtige Vorräte zu kaufen, die wir zum Ausbrechen benötigen.

Der Dungeons and Duct Tape DLC ist jetzt für Xbox One, Playstation 4 und PC ab 3,99 Euro erhältlich - oder als Teil des Season Pass, der 9,99 Euro kostet. Wir haben ein paar Screenshots und einen Trailer, schaut rein.