Deathgarden startet in erste Alpha-Testphase

Der kanadische Entwickler Behaviour Interactive (Dead by Daylight) hat angekündigt, dass der erste geschlossene Alpha-Test für das asymmetrische Multiplayer-Spiel Deathgarden heute ab 20 Uhr beginnt und bis Sonntag, den 13. Mai, am "Ende des Tages" läuft. Das Spiel stellt die agilen Läufer gegen den Jäger, wobei die Läufer zu fliehen versuchen, während der Jäger versucht, die Läufer zu eliminieren. Wer an Deathgarden interessiert ist, kann sich auf der offiziellen Website anmelden. Deathgarden wurde letzten Monat zum ersten Mal auf der PAX East in Boston gezeigt und unten ist unser Interview mit Creative Director Ash Pannell.