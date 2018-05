My Memory of Us ist ein Adventure über Freundschaft. Es soll im dritten Quartal für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Krieg ist ein Thema, das oft in Videospielen dargestellt wird, aber in My Memory of Us ist Krieg einfach der Hintergrund für eine Geschichte der Freundschaft zwischen einem kleinen Jungen und einem jungen Mädchen. Wir hatten ein Interview mit dem Lead-Level-Designer Łukasz Janczuk von Juggler Games, um mehr über das faszinierende "One-Player-Koop"-Abenteuer mit Stealth-, Puzzle- und Plattform-Elementen zu erfahren. "Du kontrollierst zwei Charaktere und wann immer du willst, kannst du sie zu einem Paar verbinden und ihre Fähigkeiten teilen", erklärt Janczuk. "Man benutzt beide Charaktere, um Probleme zu lösen, manchmal muss man sie trennen, manchmal muss man sie verbinden. Das Mädchen kann schnell rennen, also wenn es eine Bedrohung gibt, wenn sie sich verbinden, kann es weglaufen. Der Junge ist verstohlen, damit sie Gefahr vermeiden oder die Feinde überlisten können."