Conan Exiles bei über einer Million verkaufter Exemplare

Es ist 14 Monate her, seit Conan Exiles via Steam Early Access gestartet ist. Seitdem ist das Spiel auch auf Xbox Game Preview (Xbox One) erschienen - und insgesamt wurden mittlerweile mehr als eine Million Exemplare des Spiels während der frühen Zugriffsperiode verkauft inkl. Vorbestellungen des gesamten Spiels. Der heutige Tag markiert den vollständigen Start des Spiels auf PC und Xbox One sowie PS4 und unten ist der Launch-Trailer, der den Fortschritt des Spiels während des Early Access zeigt.

"Conan Exiles ist bereits einer der erfolgreichsten Titel in der 25-jährigen Geschichte von Funcom", sagte Funcom-CEO Rui Casais. "Das war eine tolle Erfahrung für uns. Wenn ich mir die unglaubliche Reise ansehe, die das Spiel in nur 15 Monaten Early Access durchlaufen hat, sowie die sehr positive Entwicklung der Spielerbewertungen in den letzten Monaten, dann bin ich zuversichtlich, dass wir in dem, was wir uns vorgenommen haben, erfolgreich waren. Ich bin sehr stolz auf die tolle Arbeit, die alle im Team geleistet haben."