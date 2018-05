Snoop Dogg klaut offenkundig Sega-Artwork für eigenes Plattencover

Rise of Nightmares ist vielleicht nicht das bekannteste aller Spiele, die im Jahr 2011 veröffentlicht wurden. Wahrscheinlich erinnern sich nur wenige Hardcore-Spieler und Kinect-Fans an dieses von Sega für die Xbox 360 entwickelte Horror-Abenteuer mit Bewegungssteuerung. Warum es nun zurück in den Schlagzeilen ist? Nun, wegen eines möglichen Falles von Plagiat von einem der größten US-HipHop-Musikstars namens Snoop Dogg. Wie US Gamer berichtet, soll der Rapper für seine letzte Single Heavy Hittas als Cover-Artwork eine modifizierte Version des Box-Artworks von Rise of Nightmares verwendet haben. Schaut unten selbst, ob das stimmen könnte: links das Originaldesign von Sega, rechts das vom Snoop-Label DLK Will Kill You genutzte. Sega schaut sich aktuell den Fall an und wir sicher bald entscheiden, Snoop eine Rechnung zu schicken oder auch nicht.