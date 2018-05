Capcom schafft 2017 "höchste Rentabilität in Firmengeschichte"

War es eine gute Idee, die Monster Hunter-Reihe so sehr zu verändern? Die Antwort bietet der Geschäftsbericht von Capcom für das Fiskaljahr 2018. Das japanische Unternehmen erlebte die "höchste Rentabilität in der Firmengeschichte", primär dank Monster Hunter: World für PS4, Xbox One und auch Nintendo Switch, heißt es.

Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 8,4 Prozent auf 94.515 Mio. Yen, wobei die operativen und ordentlichen Erträge (+17,5% bzw. +21,2%) auf 10.937 Mio. Yen (+23,2% im Vergleich zum Vorjahr) stiegen. Und das ist noch nicht alles. Capcom geht davon aus, dass sich der gute Trend auch im nächsten Geschäftsjahr fortsetzen wird und erwartet einen Nettoumsatz von 96.000 Mio. Yen und einen Nettogewinn von 12.000 Mio. Yen.

Capcom verkaufte 7,9 Millionen Einheiten von Monster Hunter: World in nur zwei Monaten - und die PC-Version erscheint noch später in diesem Jahr. Monster Hunter XX für Nintendo-Plattformen, das nie außerhalb von Japan veröffentlicht wurde, sitzt bei 1,8 Millionen Einheiten. Resident Evil 7 trug mit 300.000 verkauften Exemplaren zum guten Trend bei, während Street Fighter V und die aktuellen Gen-Versionen von RE4, RE5 und RE6 jeweils 100.000 Stück verkauften. Ohne Nennung von konkreten Zahlen wurde Ultra Street Fighter II: The Final Challengers für Nintendo Switch als "ein Riesenerfolg" bezeichnet. Allein Marvel vs. Capcom: Infinite enttäuschte die Unternehmenslenker.