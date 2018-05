Milestone hat das erste Gameplay-Video von MotoGP 18 veröffentlicht, dem offiziellen Videospiel zur MotoGP World Championship. Wir folgen in dem Clip der pfeilschnellen Yamaha von Legende Valentino Rossi und kassieren seine Rivalen Jorge Lorenzo und Marc Márquez ein. Das Motorradrennspiel erscheint am 7. Juni 2018 für PS4, Xbox One und PC sowie zum allerersten Mal für Nintendo Switch.