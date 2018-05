Operation Para Bellum für Rainbow Six: Siege enthüllt

Ubisoft kündigte heute die ersten Details zu "Operation Para Bellum" an, dem großen Season 2-Update zum dritten Jahr von Rainbow Six: Siege. Mit dem "Year 3-Season 2"-Inhalt wird die Community-Erfahrung um zwei neue, defensivstarke italienische Operatoren erweitert. Ebenso können sich die Spieler auf die nunmehr 19. Map des Spieles freuen. "Operation Para Bellum" wird auch das Pick & Ban-System einführen. Hier wird jede Seite versuchen, den gegnerischen Pick während der Banphase zu kontern. Dies wird dem Spiel eine weitere taktische Ebene hinzufügen. Der volle Umfang des Year 3-Season 2-Inhaltes wird während des Pro League-Finales am 19. und 20. Mai 2018 enthüllt.

Photo: Ubisoft