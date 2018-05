Veröffentlichungstermin von Soul Calibur VI bei Händler aufgetaucht

Offiziell soll Soul Calibur VI irgendwann 2018 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen. Nun ist ein Veröffentlichungstermin von Soul Calibur VI bei dem Onlinehändler Amazon in Italien aufgetaucht. Dort stand kurzfristig der 27. September 2018 auf der Website, auf der deutschen Amazon-Seite prangt weiter der Platzhalter 31. Dezember 2018 - wie auf der italienischen nun auch wieder. Wir wissen also offiziell weiterhin nichts, aber Ende September klingt durchaus plausibel!