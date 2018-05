Gerücht: Rocksteady soll auch Game zu Justice League machen

Ein heißes Gerücht besagt, dass Rocksteady neben Superman (auch immer noch ein Gerücht) in Zukunft auch ein Game zu Justice League machen soll. Das britische Studio und Warner Bros. Montreal sollen bereits in einem anderen Spiel zusammen arbeiten, heißt es mit Verweis auf eine ebenso anonyme wie unbestätigte Quelle. Es wird von einem "Multiplayer-Spiel" mit den Superhelden der Justice League orakelt, das einige Wochen vor der E3 angekündigt und dann auf der Show enthüllt wird. Und, klingt plausibel für euch? Spannend wäre es in jedem Fall.