Cloud-Speicherpunkte und Preise von Nintendo Switch Online bestätigt

Der im September 2018 startende Onlinedienst Nintendo Switch Online bringt eine der am meisten nachgefragten Funktionen in die Konsole: die Datensicherung in der Cloud. Dies ist eine der Ankündigungen, die gerade auf der offizielle Website von Nintendo im letzten Update bekannt gemacht wurden. Aber es gibt noch etwas anderes für alte Nintendo-Fans: Denn die kommenden NES-Spiele mit Online-Funktionalität werden für Abonnenten kostenlos spielbar sein.

Der kostenpflichtige Abodienst Nintendo Switch Online wird obligatorisch sein für einige Online-Spiele auf der Switch, aber das neue FAQ besagt, dass es nicht für alle benötigt zwingend wird und bei anderen "variieren wird". Die Zahlung des monatlichen Abopreises erfolgt mit einem Nintendo-Konto, nicht mit einer Konsole, so dass wir mit jeder Hardware arbeiten können, indem wir uns einfach mit dem Konto anmelden. Die Preise für den Bezahldienst sind:





3,99 Euro für einen einzelnen Monat



7,99 Euro für drei Monate



19,99 Euro für ein Jahr



34,99 Euro für ein Jahr Familienmitgliedschaft, einschließlich bis zu acht Nintendo-Konten.

Die Vorteile und Details des "Speicherpunkt-Cloud-Backups" werden zu einem späteren Zeitpunkt erläutert, ebenso wie die vollständige Liste der Spiele, die in der NES-Bibliothek heruntergeladen werden können. Was wir bereits wissen: Es wird 20 klassische Spiele mit Online-Multiplayer von Anfang an geben, darunter sind:





Balloon Fight

Donkey Kong

Dr. Mario

Ice Climber

Mario Bros.

Soccer

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 3

Tennis

The Legend of Zelda

Das Nintendo Switch Online-Abonnement ist obligatorisch, um die gleichnamige App für Android und iOS zu verwenden, die für den Chat mit Freunden innerhalb von etwa Splatoon 2 erforderlich ist. Mitglieder der Plattform erhalten außerdem spezielle Angebote im eShop.