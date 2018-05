Gears of War-Macher will Brumaks in Monster Hunter: World

Monster Hunter: World ist ein tolles Game, wie man in unser Kritik nachlesen kann. Das Game hat offenkundig eine riesige Fanbase, daher ist es nachvollziehbar, das Rod Fergusson von The Coalition (in hohem Maße an allen Gears of War Spielen beteiligt, oft als Produzent) gestern spät abends folgendes twitterte: "Mit wem bei @monsterhunter müssen wir darüber reden, einen Brumak ins Spiel zu bekommen? :) Mit oder ohne Waffen - obwohl ein bewaffnetes Monster ziemlich cool wäre!"

Wer mit den Brumaks nicht vertraut ist: Es handelt es sich um riesige Monster aus der Gears of War-Serie, die oft als Bosse fungierten. Monster Hunter: World hat bereits Gastauftritte von Aloy aus Horizon: Zero Dawn und anderen Charakteren aus diversen Capcom-Spielen. Und klar: Wir finden auch, Brumaks würden top in das Monster Hunter Universum passen. Aber es bleibt abzuwarten, ob Capcom das auch für eine gute Idee hält. Möchtest du Brumaks in Monster Hunter: World erlegen?