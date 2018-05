Atari stellt digitalen Verkauf von Rollercoaster Tycoon 3 nach Klage ein

Atari hat die Möglichkeit beendet, Rollercoaster Tycoon 3 digital zu kaufen, nachdem Entwickler Frontier Developments Klage wegen unbezahlter Tantiemen aus dem Spiel eingereicht hat. Informationen über den Prozess tauchten letzte Woche beim Lästerportal TMZ auf. Demnach behauptet Entwickler Frontier Developments, dass Atari rund 2,2 Million US-Dollar an Tantiemen nicht an die Entwickler auszahlen konnte. Die Klage behauptet, dass Frontier, die im Jahr 2003 den Deal mit Atari zur Entwicklung des Spiels gemacht hatten, nicht mehr in der Lage waren, die Zahlungen einzutreiben, als Atari im Jahr 2013 Konkurs anmeldete.

Nun, da Ataris Vermögen größtenteils umgekehrt ist und das Unternehmen wieder mit Gewinn arbeitet, versucht Frontier, die Tantiemen aus den Verkäufen des Spiels seit 2013 zu erhalten. Der Entwickler bat Atari um eine Prüfung der geschuldeten Lizenzgebühren und behauptet, Atari habe die Lieferung des Berichts an Frontier verzögert. Daher Atari das Spiel aus dem Verkauf heraus, während ein Rechtsstreit ohne öffentliche Erklärung weiter läuft.