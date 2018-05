Launch-Trailer feiert Super Chariot für Nintendo Switch

Super Chariot wird demnächst auf Nintendo Switch starten und hat gerade den obligatorischen Launch-Trailer bekommen. Das Spiel wird zunächst digital am 10. Mai im eShop und dann am 17. Mai im Handel eintreffen. Die digitale Version kostet 19,99 Euro, während die physische Version 10 Euro mehr kostet und zusätzlich eine digitale Kopie des Soundtracks und einen zusätzlichen spielbaren Charakter enthält. Die Spieler können entweder mit einer Prinzessin oder ihrem Verlobten spielen, sie haben jeweils die makabre Mission, einen würdigen Ruheplatz für den verstorbenen König zu finden. Die Spieler müssen den Streitwagen durch 25 Levels navigieren, die alle solo oder im 2-Spieler-Koop-Modus gespielt werden können. Super Chariot ist seit einiger Zeit auf PC, PS4, Xbox One und Wii U als Chariot erhältlich.