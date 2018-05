Coole Aktion: In Fortnite startet heute ein zeitlich begrenztes In-Game-Event, dessen Ende noch unklar ist. Wir dürfen als Avengers-Bösewicht Thanos in Fortnite killen und ein bisschen Glanz vom Hollywood-Blockbuster Avengers: Infinity War schwelgen. Thanos wird im Modus "Infinity Gauntlet Limited Time Mashup" unterwegs sein. Der spezielle Avengers-Spielmodus ändert das gameplay im Battle-Royale-Modus. Es gibt ein Infinity-Gauntlet auf der Karte. Wer es findet, mutiert im Spiel in Thanos. Joe und Anthony Russo, die Regisseure des Films, sind übrigens große Fortnite-Fans und wollten unbedingt dieses Crossover.