Der 2018er Honda Civic Type R rollt in Forza Motorsport 7 an den Start - als Hauptattraktion des Mai-Update. Wer einen Car Pass gekauft hat, kriegt die Karre einfach so gratis in die Garage gestellt. Alle anderen müssen ihn sich (immer auch gratis) selbst runterladen. Wir man bei Forza im Blog nachlesen kann, gibt es auch eine Reihe passender Honda-Event den Monat über. Schaut mal rein - oder spielt ihr die Rennsimulation gar nicht mehr.