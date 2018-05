Nier: Automata bald doch für Xbox One?

Ein leckeres Gerücht kursiert, wonach Nier: Automata für Xbox One kommt. Wundern würde es uns nicht, schließlich ist das Game einer der größten Erfolgen von Platinum Games, und nachdem er letztes Jahr in vielen Medien, einschließlich Gamereactor, den Titel "Spiels des Jahres" gewonnen und Millionen von Kopien verkauft hat, sieht die Zukunft für die Serie sicher rosig aus. Aber zuerst sollten Spieler auf anderen Plattformen auch das Spiel genießen können, sollte man denken. Und es scheint, dass sie es bald zumindest auf der Xbox One tun können. JeuxVideo zitieren eine Reihe von glaubwürdigen Quellen und weisen auch darauf hin, dass es keine Exklusivitätsvereinbarung zwischen Sony und Square Enix zu dem Game gibt.