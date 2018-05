The Council: Episode Two ist mit einem festem Termin für PC, PS4 und Xbox One unterwegs. Die "Hide and Seek" benannte Episode ist Teil des Season Pass für 29,99 Euro und im Rahmen dessen ab 15. Mai verfügbar. Einzelkäufer müssen zwei Tage bis zum 17. Mai warten und zahlen 6,99 Euro. Der DLC erzählt die Story von Louis de Richet weiter, der das Verschwinden seiner Mutter Sarah aufklären will. Wir haben einen Satz Bilder, schaut mal rein.