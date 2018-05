Gran Turismo World Tour 2018 startet beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring

Vom 10.-13. Mai 2018 findet das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring statt. Am Schauplatz dieses legendären Rennens feiern Sony und Polyphony Digital den Auftakt zur großen Gran Turismo World Tour 2018, die den kompetitiven Gedanken von Gran Turismo Sport herausheben soll. Sony verspricht, dass "die Grenzen zwischen virtuellem und echtem Rennsport endgültig verschmolzen wird". Das Event mit 30 der besten GT Sport-Fahrer Europas bildet den Start für eine Reihe von Live-Events, die Teil der kommenden FIA-zertifizierten Gran Turismo Championships sind. In den Pausen zwischen den Rennen gibt es für interessierte Zuschauer vor Ort zudem die Möglichkeit, im Rahmen des Events an einem großen Publikums-Rennen teilzunehmen und attraktive Preise zu gewinnen.

Wenn sich ab dem 10. Mai die Rennsport-Elite auf dem Nürburgring trifft, wird Gran Turismo wieder als einer der Hauptsponsoren prominent vertreten sein. Präsentiert werden die Live-Rennen der Gran Turismo World Tour auf dem bisher größten Stand seit Beginn des Engagements der beliebten Rennspiel-Marke beim 24-Stunden-Rennen. Entwickler Polyphony Digital nutzt die spektakuläre Bühne des Rennens, um die Gran Turismo World Tour 2018 mit dem "Euro Cup" offiziell einzuläuten: Die 30 besten Rennfahrer Europas bereiten sich mit diesem Event auf die kommende FIA Gran Turismo World Tour 2018 vor und liefern sich darüber hinaus über die gesamte Zeit hitzige Asphaltduelle im Nation's Cup und der Manufacturer Series.

Interessierte Besucher des 24-Stunden-Rennens haben im Rahmen eines Publikums-Rennens die Möglichkeit, sich wie ein echter Rennfahrer zu fühlen. Wer zwischen dem 10. und 12. Mai den Gran Turismo-Stand besucht, kann sich für das Turnier anmelden. Eingeteilt wird das Teilnehmerfeld in drei Altersgruppen: