Bild von limitierter PS4 Pro zu Spider-Man aufgetaucht

Sony bringt schon immer einige ziemlich gut gestaltete Limited-Konsolen in Verbindung mit der Veröffentlichung wichtiger eigener Titel heraus. Der letzte Schuss war die ziemliche schicke PS4 zu God of War - und nun sieht es so aus, als ob Sony eine ziemlich wilde Spider-Man-Konsole in der Pipeline hat. Viu GearNuke ist ein Bild aufgetaucht, das zumindest vermutlich genau diese Limited-Edition zum Spider-Man-Game für PS4 zeigt. Passender Dualshock-Controller natürlich inklusive. Es dürfte mit Sicherheit eine PS4 Pro werden - aktuell ist das ganze aber als Gerücht zu werten. Was denkt ihr über das Design? Hot or not?