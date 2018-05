Rockstar bestätigt Special-Editions für Red Dead Redemption 2. Ein bisschen erstaunlich ist das, wo doch Rockstar in aller Regel nicht dem Trend hinterherrannte - denn bis jetzt sind die meisten ihrer Spiele ohne Sammler- oder Sonderedition auf den Markt gekommen. Dies ändert sich mit Red Dead Redemption 2. In einem offizieller Blogpost bestätigte Rockstar, dass die Wild-West-Fortsetzung mit Special Editions verfügbar sein wird, also mehrere Versionen. Mehr wird erst demnächst enthüllt, im nächsten Monat zusammen mit anderen Details über das Spiel selbst. Red Dead Redemption 2 kommt am 26. Oktober zur PS4 und Xbox One. Was möchtet ihr in diesen Limited-Editions sehen? Echte Revolver-Replikate? Ein echtes Pferd? Eine Ranch als Beigabe?