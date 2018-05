Macher von Fire Emblem Warriors würden gerne Nachfolger machen

Es scheint, dass Fire Emblem Warriors eines Tages eine Fortsetzung bekommen könnte, da der Schöpfer des Spiels, Yosuke Hayashi, die Serie in Zukunft gerne noch weiter vorantreiben möchte. Im Gespräch mit Nintendo Dream bedauerte der Direktor des Spiels alle Seriencharaktere, die es nicht in das Omega Force-Spiel geschafft hatten. Und er erklärte, er würde das gerne mit und in einer Fortsetzung ändern.

"Wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich gerne Fire Emblem Warriors 2 machen, aber das ist nicht etwas, woran wir gerade arbeiten." Fire Emblem Warriors wurde im vergangenen Oktober auf Nintendo Switch und Nintendo 3DS veröffentlicht, wobei das Fire Emblem-Universum mit der von Omega Force entwickelten Warriors-Formel gemischt wurde wie schon bei anderen Marken vorher.