Cory Barlog hält Singleplayer-Erlebnisse für sehr lebendig

Spielt eigentlich noch wer Games, die keine Onlinemodus haben? Nun, God of War dürfte diese Frage aktuell 3,1 Millionen mal eindrucksvoll beantwortet haben. Chefentwickler Cory Barlog hat nun in einem Interview gesagt, dass Singleplayer-Erlebnisse "aktuell wie ein Phönix" seien und eben wiedergeboren aus der Asche auferstehen würden. „Ich will nicht an Games arbeiten, die keine Story-Komponente haben, die ist es, die mich interessiert", führte er aus. Natürlich hätten sowohl Single- als auch Multiplayer ihre jeweilige Daseinsberechtigung. Wie seht ihr das? Liebe online kloppen oder offline ein Abenteuer im eigenen Tempo erleben?

