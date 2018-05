Neue Gerüchte zum Superman-Game von Rocksteady

Obwohl es bei Rocksteady nach außen sehr ruhig gewesen ist seit seitdem sie Batman: Arkham Knight veröffentlicht haben, blühten eine Menge Gerüchte über ihre kommenden Spiele. Nun scheinen viele Insider einig, dass sie an einem Superman-Spiel arbeiten. Und ein aktuell weiteres Gerücht nennt sehr spezifische Details über das Spiel. Ein anonymer User hat via 4chan (via Details veröffentlicht - und natürlich wurden diese von Rocksteady weder kommentiert noch dementiert.

In erster Linie findet das Spiel in einer großen offenen Version der Stadt Metropolis statt, die anscheinend dreimal so groß ist wie Gotham in Batman: Arkham Knight. Der Bösewicht ist Brainiac und wir kämpfen wie in den Dragonball-Spielen und kombinieren den Nahkampf mit Flugkombinationen. Das Game wird mit Unreal Engine 4 gebaut, wir dürfen demnach nicht als Clark Kent spielen. Es soll halbzerstörbare Umgebungen geben, in denen Gebäude nicht in sich kollabieren. Nun, ist ein Gerücht, aber der Inhalt wirkt sehr konkret. Hofft ihr, dass das Gerücht wahr ist?