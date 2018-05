Deus Ex-Entwickler hält Franchise für "nicht tot"

Deus Ex: Mankind Divided wurde als großartiges Action-Rollenspiel gefeiert, aber Square Enix schien mit den Verkaufszahlen nicht ganz zufrieden zu sein - und jetzt arbeitet Eidos Montreal sowohl an Shadow of the Tomb Raider als The Avengers Project. Dennoch behauptet die Studie, dass die Deus Ex-Serie überhaupt nicht tot ist. Vor kurzem sprach David Anfossi, Studio Manager bei Eidos Montreal, mit EPN und erzählte, dass die Serie sehr wohl voller Leben sei: "Das ist nicht tot. Wir müssen nur über die Zukunft nachdenken und es richtig und respektvoll machen." Nun, worüber denkt Anfossi wohl nach? Sollte die Serie zu einem anderen Entwickler übergehen? Oder eine total andere Richtung einschlagen?