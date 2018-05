Crazy Justice kriegt Crossplay für Switch, Xbox One und PC

Crazy Justice ist ein neues Battle Royale-Spiel für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch in Arbeit. Die ausführenden Black Riddles Studios haben jetzt Cross-Play-Unterstützung für PC, Xbox One und Switch angekündigt. Spieler der drei Plattformen können zusammen und gegeneinander spielen über verschiedene Spielmodi hinweg - einschließlich Battle Royale gegen die Künstliche Intelligenz. Alle Versionen unterstützen Kämpfe mit 100 Spielern und jeder kann aus einer Liste von 20 Helden wählen. Das Studio erwähnte auch 4K- und HDR-Unterstützung für PS4 Pro und Xbox One X.

Was die allgemeinen Funktionen betrifft, wird Crazy Justice ein Bausystem, eine zerstörbare Umgebung, eine Klettermechanik und einen Splitscreen-Multiplayer (vier Spieler im Story-Modus, zwei Spieler im Multiplayer-Modus) beinhalten. Crazy Justice ist für Juni geplant, und Vorbestellungen sind auf FIG möglich.