Bungie nennt Startzeiten für riesigen Vorabdownload von Destiny 2-Erweiterung Warmind

Bungie nennt endlich die Startzeiten für den Vorabdownload der Destiny 2-Erweiterung Warmind. Damit ist auch ein riesiges Update 1.2.0 verbunden, für das die Server am 8. Mai um 15 Uhr für etwa fünf Stunden vom Netz gehen. Die Erweiterung selbst ist wie gesagt happig groß (Playstation 4: 53GB, Xbox One: 50GB, PC: 48GB). Ihr solltet also brav den Download anwerfen, sobald das möglich ist. Und das wäre ab dem 8. Mai um 16 Uhr deutscher Zeit. Die Erweiterung selbst soll um 20 Uhr am 8. Mai online gehen. Der Spaß kostet 19,99 Euro und ist im 34,99 Euro teuren Season Pass enthalten. Unten noch ein kostenfreies Video mit dem Prolog - dann kann man den schnell wegklicken nach der Installation und gleich loslegen...