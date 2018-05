Wir haben noch acht weitere frische Screenshots von Red Dead Redemption 2, die Rockstar am Wochenende via Facebook und dem hauseigenen News-Wire-Kanal geteilt hat. Nun, man nimmt, was man kriegt, so draußen an der Grenze zum gesetzlosen Raum in den Weiten des Wilden Westen. Das Game kommt am 26. Oktober 2018. Irgendwann vorher dürfen wir bestimmt auch mal spielen.