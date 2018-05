Vorbestellungen für wunderschöne Okami-Figur möglich

First4Figures ist bekannt dafür, schöne Statuen auf der Grundlage von tollen Videospielen abgeliefert zu haben. In der Vergangenheit gab es erstaunliche Ergebnisse zu Games wie Dark Souls, The Legend of Zelda oder Castlevania. Die neueste Kreation basiert auf Capcom und Clover Studios' bahnbrechendem Spiel Okami und wie man vermuten könnte, ist es der Wolfsgott Shiranui, der in ungeheuren Details und mit eingebauter Beleuchtung nachgebildet wurde. Die Figur ist ziemlich groß und misst 35 Zentimeter in der Höhe und 46 Zentimeter in der Länge. Mit knapp 485 US-Dollar ist der Spaß nicht günstig. Zumindest die Bilder unten sind kostenlos zu haben...