Sony Interactive Entertainment hat bestätigt, dass sich God of War in den ersten drei Tagen weltweit über 3,1 Millionen Mal verkauft hat und damit offiziell der am schnellsten verkaufte First Party-Titel für Playstation 4 ist. Die Zahl beinhaltet sowohl die Durchverkaufszahlen der Disc-Version als auch die Downloads der digitalen Version aus dem Playstation-Store.