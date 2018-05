Gerücht: Neue SNK Neo Geo Mini-Konsole ist Mini-Arcade

SNK wird irgendwann eine neue Konsole enthüllen, wie sie in der Vergangenheit selbst geteasert haben. Nun behauptetein relativ großer Youtuber namens Spawn Wave, dass wir tatsächlich eine SNK Neo Geo Mini-Konsole bekommen, die am Ende eher einer Art Mini-Arcade gleicht. Wir haben ein Bild, von dem wir nicht bestätigen können, dass es tatsächlich die SNk-Konsole zeigt, aber es sieht für uns echt ziemlich aus. Die Mini-Konsole hat einen Joystick vor einem Mini-Bildschirm wie bei einer normalen Arcade und einen HDMI-Ausgang sowie einen zusätzlichen Anschluss für einen Joystick an der Seite. Außerdem hat es einen AV/AUX-Ausgang für Sound und wird über USB-C an den Strom angeschlossen. Auf dem Gerät sind 40 Spiele vorinstalliert, darunter fünf The King of Fighters-Spiele, drei Metal Slug-Spiele und einige andere sehr schöne Spiele. Wir müssen allerdings auf weitere Informationen aus dem Unternehmen warten, die wahrscheinlich bald kommen werden.