Pro Cycling Manager 2018 und Tour de France 2018 enthüllt

Der französische Entwickler Cyanide hat das offizielle Videospiel zur Tour de France mit dem Namen Pro Cycling Manager 2018 (auf dem PC) und Tour de France 2018 (auf PS4 und Xbox One) vorgestellt. Das Spiel wird am 28. Juni 2018 sowohl in physischer Form als auch als Download veröffentlicht.

In der Tour de France 2018 bekommen wir einen neuen Spielmodus namens Pro Leader. Hier können wir unseren eigenen Fahrer erschaffen und ihn an die Spitze seiner Karriere bringen, indem wir Ziele erreichen, um ihn von Saison zu Saison zu verbessern und neue Aufgaben zu übernehmen. Cyanide verspricht, den "Simulationsaspekt des Spiels noch weiter entwickelt zu haben dank dem neuen Team Progression System, einem verbesserten Fitness Peak System für die Fahrer und einer aggressiveren und realistischeren KI".

In Pro Cycling Manager 2018 am PC treten wir in die Fußstapfen eines Sportmanagers und führen unser Profi-Radsport-Team durch eine herausfordernde Saison 2018, in der wir an mehr als 200 Rennen und 500 Etappen auf der ganzen Welt teilnehmen, darunter berühmte Touren wie La Vuelta und die legendäre Tour de France.