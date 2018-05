Nach der Veröffentlichung des neuen Trailers haben wir nun noch einen großen Stapel sehr schöner Screenshots aus dem Western-Epos Red Dead Redemption 2 für euch. Das Spiel soll ab dem 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One verkauft werden - also benutzt diese Bilder, um davon zu träumen, Pfeile in die Wildnis zu schießen oder heiße Revolverkugeln in die kalten Herzen eurer Gegner zu schicken.