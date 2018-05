Die neue Overwatch PvP-Karte Rialto in der schönen italienischen Stadt Venedig ist nun endlich live und für PC, Xbox One und PS4 verfügbar. Es ist im Wesentlichen eine neue Eskortkarte, auf der sich die Spieler zusammenschließen, um eine wertvolle Nutzlast entlang der rutschigen Kanäle und Kopfsteinpflasterstraßen in einen sicheren Hafen zu geleiten. Dem ist nun nichts mehr hinzuzufügen, außer: Los jetzt und genieße den Multiplayer-Spaß.