Sony Bend Studio arbeitet an neuem Exklusivspiel für PS4

Das profilierte interne Sony Bend Studio (Days Gone, Syphon Filter, Uncharted: Golden Abyss) arbeitet offenbar an einem neuen AAA-Game exklusiv für Playstation 4. Das Studio mit Sitz in Oregon, USA, sucht derzeit "Top-Talente, die sich unserem leidenschaftlichen Team anschließen, um ein neues AAA Playstation 4 Exklusivspiel zu kreieren", wie in einem Jobangebot zu lesen ist. Bend Studio sucht speziell nach einem "Senior Staff Gameplay Programmer", um zum Entwicklungsprozess beizutragen. Auch interessant: Für den Kandidaten ist eine der Grundvoraussetzungen: "Aktuelle und Next-Gen-Spielekonsolen-Erfahrung stark erwünscht". Dies kann im Grunde nur bedeuten, dass Sony intern bereits PS5-Dev-Kits verwendet, um an ihren eigenen Sachen zu arbeiten. Und das macht es auch wahrscheinlicher, dass die Gerüchte über PS5-Dev-Kits, die es bereits mit Drittanbietern gibt, tatsächlich sehr wahr sind.

Screenshot aus Days Gone von Sony Bend.