Hollywood-Film The Apprentice über Donald Trump angekündigt

Es musste natürlich passieren. Jemand schreibt und produziert einen richtigen Hollywood-Film über Donald Trump, aber es wird kein Horror-B-Movie, wie man es hätte erwarten können. Der amerikanische Journalist Gabriel Sherman hat angekündigt ein Drehbuch über "The Apprentice" (der Name von Donalds Trumps berühmter Talent-Casting-Show) zu schreiben, um zu erforschen, wie Lil' Trump zum 45. US-Präsidenten wurde. Es gibt auch eine Netflix-Dokumentation, die diesen Weg bereits skizziert, und einige der Drehbuchideen von Sherman klingen ähnlich. Es soll die Perspektive seiner vielen frühen Einflüsse erzählt werden, darunter der umstrittene Anwalt Roy Cohn.

Sherman sagt über das Projekt: "Als Journalist berichte ich über Donald Trump seit mehr als 15 Jahren. Ich bin schon lange fasziniert von seiner Entstehungsgeschichte als junger Baumeister, der in der harten Welt der 70er und 80er Jahre in New York auftaucht. Diese prägende Zeit erzählt uns so viel über den Mann, der heute das Oval Office besetzt." Das wiederum klingt wie ein Film über die oben genannte Netflix-Dokumentation in vier Teilen, die man sich auf jeden Fall ansehen sollte, wenn man Netflix am Start hat.