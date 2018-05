Etherborn kommt auch für Switch, Playstation 4 und Xbox One

Der spanische Indie-Entwickler Altered Matter hat angekündigt, dass der Puzzle-Platformer Etherborn auch auf Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird, zusätzlich zur ursprünglich angekündigten PC-Version. Der Grund für diesen recht kostspieligen Move für einen Indie ist vor allem ein "sehr positives Feedback der Presse und Öffentlichkeit auf verschiedenen Spielekongressen". Etherborn ist em Entwickler zufolge "ein Gravitations-Puzzle-Plattformer, in der man als stimmloser Körper auf der Suche nach seiner Bedeutung ist, während man traumhaft escheresque Level erkundet". Es erinnert uns an Monument Valley und Gravity Rush, findet aber natürlich seinen ganz eigenen Stil und Ton. Also, willst du dir beim Spielen den Kopf verdrehen lassen? Schaut euch den neuen Trailer unten an und unser Interview mit Samuel Cohen und Carles Triviño Massó aus dem Jahr 2017.