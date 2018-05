Ubisoft zeigt frisches Gameplay aus Beyond Good & Evil 2

Ubisoft hat gerade einige neue Gameplay-Sequenzen von Beyond Good & Evil 2 veröffentlicht, das wahrscheinlich noch in diesem Jahrhundert* als komplettes Spiel erscheinen wird (*vorsichtig, milde Ironie). Das Team um Michel Ancel hat "hart am Spiel gearbeitet", schreibt Ubisoft selbst auf dem hauseigenen Blog. Der Clip mit aktuellem Gameplay aus der Pre-Alpha des Spiels zeigt ungesehenes Material, wie wir mit einem Jetpack und Schiff durch die Spielwelt navigieren. Es gibt auch Hinweise, wie Koop-Spieler bei hohen Geschwindigkeiten dicht beieinander bleiben können, indem sie mit ihren Schiffen eine Armada bilden. Und wir bekommen einige Kämpfe zu sehen der Heldin Shani, die einige Nahkampfbewegungen zeigt. Wie bereits geschrieben, wird Beyond Good & Evil 2 später in diesem Jahrhundert für die dann verfügbaren Konsolen erscheinen.

