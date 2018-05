8-Bit Armies im September für Xbox One und PS4

Der niederländische Spielepublisher Soedesco zieht am 21. September mit Pixelkunst auf das virtuelle Schlachtfeld: Dann erscheint der Echtzeitstrategie-Titel 8-Bit Armies sowohl digital und physisch für Playstation 4 und Xbox One sowie als PC-Boxed-Fassung im stationären Handel.

8-Bit Armies ist eine Hommage an klassische RTS-Spiele und wendet sich einerseits an versierte Strategen und andererseits an Genre-Neulinge, die einen sympathischen Zugang zum Strategiespiel suchen. Der bunte, blockige Voxel-Art-Stil zieht jeden in seinen Bann, unabhängig von der jeweiligen Erfahrung. Der Original-Soundtrack des Command & Conquer-Musikkomponisten Frank Klepacki ergänzt 8-Bit Armies ideal. Die Songs erinnern an einige der größten Hits früherer RTS-Spiele der Westwood Studios.