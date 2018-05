Legendärer Duke-Controller der originalen Xbox kriegt Neuauflage

Der legendäre (und viel zu große) Duke-Controller der originalen Xbox kriegt eine amtliche Neuauflage. Wer die erste Microsoft-Konsole im Griff hatte, wird das Teil nie vergessen. Das imposanten Peripheriegerät mit dem Spitznamen Duke wurde geliebt oder gehasst - in beiden Fällen wegen der Ergonomie.

Das ist sicherlich der erste Grund, warum die Controller jetzt wieder am Start ist. Verfügbar ist er seit dem 30. April für Xbox One und PC. Der ursprüngliche Schöpfer Jonathan "Seamus" Blackley arbeitete mit der Firma Hyperkin zusammen, um dieses Accessoires wieder zum Leben zu erwecken, jedoch in einer modernisierten Version.

Die neuen Controller verfügen über eine etwas kleinere Größe und Features, die den aktuellen Standards entsprechen sowie einen kleinen LCD-Bildschirm mit einem animierten Xbox-Logo. Es wird allerdings schwierig, einen solchen Controller zu bekommen, da er nicht in Europa vertrieben wird und die Microsoft-Site in den USA bereits ausverkauft anzeigt. Nun...