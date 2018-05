Neues Gerücht zu Battlefield: Bad Company 3

Ein kleiner Tweet löste einen ziemlichen Kick bei Fans der Battlefield-Lizenz aus. Es stieg die Behauptung, den Tweet eines Entwickler bei DICE gesehen zu haben und dass der quasi das nächste Battlefield: Bad Company 3 wäre.

Tatsächlich hat die Serie bereits einen Ausflug in den Zweiten Weltkriegs (was der Kontext des dritten Bad Company wäre) und sogar eine Erweiterung in Vietnam. Außerdem scheint DICE schon lange an diesem Werk zu arbeiten, so dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass bald ein neues Spiel veröffentlicht oder angekündigt wird.

Dem oben genannten Twitter-Nutzer folgte übrigens der offizielle Battlefield-Account. Allerdings wurde der Tweet nach den Reaktionen, die er erzeugte, schnell gelöscht. Das Konto der betreffenden Person wurde ebenfalls privatisiert. Hmm...