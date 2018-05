Paladins: Champions of the Realm mit offiziellem Release für PC und Konsole

Nachdem Paladins: Champions of the Realm in der Beta bereits über 25 Millionen Spieler angelockt hat, wird das Game über die "Helden der Welten" am 8. Mai auf PC, Xbox One und Playstation 4 offiziell veröffentlicht. Im Zuge der zweiwöchigen Feierlichkeiten bis zum Launch verschenkt Hi-Rez Studios Spielwährung im Gesamtwert von bis zu 100 Millionen US-Dollar. Paladins: Champions of the Realm wurde 2016 das meistgespielte neue Spiel auf Steam und rangiert heute regelmäßig unter den 20 meistgespielten Steam-Spielen. Auch auf Xbox One und Playstation 4 ist es einer der meistgespielten Free-to-Play-Titel.

Alle Spieler, die während der Beta gespielt haben, erhalten 200 Kristalle (Wert: 4,99 Euro) gratis, wenn sie sich zwischen dem 8. und dem 31. Mai im Spiel einloggen. Neue Spieler haben noch bis zum 8. Mai Zeit, ein Konto zu erstellen, um von dieser Aktion zu profitieren. Noch bis zum 7. Mai werden alle Champions freigeschaltet sein.

Den Startschuss zu den den Launch von Paladins begleitenden Feierlichkeiten gab Hi-Rez heute mit der weltweiten Veröffentlichung von Paladins Strike, dem im Paladins-Universum angesiedelten Shooter für mobile Geräte. Paladins Strike ist ab sofort weltweit für iOS und Android erhältlich. Durch Spielen von Paladins Strike können Spieler zwei Skins für Paladins: Champions of the Realm kostenlos freischalten.